Transfer-Hammer: Star-Spieler sagt dem FC Bayern München ab!

Der englischen Nationalspieler hat sich ganz offensichtlich gegen einen Wechsel nach München entschieden, obwohl man sich schon einig war.

Der FC Bayern München muss Außenverteidiger Kyle Walker von Manchester City angeblich von seiner Prioritätenliste streichen. Wie das Portal "The Athletic" und der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano am Dienstag schrieben, soll der 33-Jährige nun doch beim Verein des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola bleiben wollen. Der Engländer stehe demnach kurz davor, seinen Vertrag in Manchester zu verlängern. Offizielle Angaben gab es dazu zunächst nicht.