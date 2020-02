Trampolin-Sandwich: Sportler unternehmen verrückten Stunt

Sie nennen sich „The Dunking Devils" und ihre Stunts sind ziemlich verrückt: Eine Gruppe Sportler aus Slowenien hat sich an einem Trampolin-Sandwich versucht – das außerdem noch in Bewegung war.

Ein Trampolin an einem LKW angebracht, das andere an einem Kran in 15 Metern Höhe. Während der LKW fährt, bewegt sich auch das obere Trampolin parallel dazu. Perfekte Bedingungen für eine erstaunliche Performance.