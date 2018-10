Traktorfahren von Kindesbeinen an

Als kleiner Bub schraubte Daniel Widern an den Spieltraktoren.

Viele kleine Buben träumen von Traktoren, vom Schrauben und von Landwirtschaft. War das bei dir auch so?

Daniel Widerin Von klein auf war ich immer wieder auf dem Hof meines Göti Andreas Widerin. Mit meinem Freund habe ich an unseren Spielzeugtraktoren herumgeschraubt und habe jede Minute genutzt, um mit den Traktoren zu spielen oder im Stall zu helfen. Nachdem ich dann in den Sommer 2013 bis 2015 die Ferien auf der Alpe (Zuger Älpele) verbrachte, wurde meine Begeisterung zur Landwirtschaft noch größer und ich verbringe seitdem neben dem Beruf viel Zeit auf dem Hof. Als Obmann der Landjugend Klostertal werde ich zudem mit dem Thema Landwirtschaft konfrontiert.

Wenn die Begeisterung zur Landwirtschaft schon so groß war, warum hast du dich nicht z. B. für die Landwirtschaftsschule entschieden?

Daniel Widerin Ich wollte nicht länger die Schulbank drücken und somit ist nichts anderes in Frage gekommen, als eine Lehre zu beginnen. Ich habe mich für die Lehre des Landmaschinentechnikers entschieden. Jetzt bin ich im vierten Lehrjahr und ich habe noch die Entscheidung bereut, die Arbeit gefällt mir sehr gut. In meinem Lehrbetrieb (Baywa Lamag Frastanz) wurde ich während den täglichen Arbeiten auf den Landesbewerb, an dem bei uns im Betrieb alle Lehrlinge teilnehmen, vorbereitet.