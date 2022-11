Traktor gegen Pkw: Schwerer Unfall in Schwarzenberg

Am Donnerstagabend kam es in Schwarzenberg, im Bereich einer Bushaltestelle, zu einem Verkehrsunfall.

Die Einsatzkräfte wurden am späten Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, zu einem Verkehrsunfall nach Schwarzenberg im Bregenzerwald gerufen. Dort krachten ein Traktor und ein Pkw zusammen. Passiert ist der Verkehrsunfall auf Höhe der Bushaltestelle Maien-Freien.

Ein 36-jähriger Traktor-Lenker fuhr am 24. November 2022 in Schwarzenberg auf der Bödelestraße (L 48) bergwärts. Auf Höhe der Kreuzung mit der Gemeindestraße Freien beabsichtige er nach rechts in diese abzubiegen. Um die Einfahrt zu schaffen, holte der Traktorlenker mit seinem Gespann nach links aus, worauf es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, talwärts fahrenden 38-jährigen Pkw-Lenker kam.