Traiskirchen darf für SCR Altach kein Stolperstein sein

Die Rheindörfler mit Neocoach Joachim Standfest treffen auswärts auf den Regionalligaklub Ost aus Niederösterreich.

Mit einem echten Cup-Spezialisten an der Seitenlinie und einem runderneuerten Kader geht der SCR Altach am Freitagabend in die 1. Runde des ÖFB-Cups. Gleich fünfmal durfte Joachim Standfest als Aktiver die Cup-Trophäe in die Höhe stemmen. Sein erstes Pflichtspiel als SCRA-Cheftrainer führt den Grazer nach Traiskirchen, wo der dort ansässige Regionalliga Ost-Club wartet.