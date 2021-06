Trainingsstart von Austria Lustenau mit "Mini-Kader"

Das neue Trainergespann Markus Mader und Co Martin Schneider begrüßten nur elf Spieler und zwei Goalies zur ersten Einheit.

Als erster von drei Vorarlberger Fußball Profiklubs startete die Lustenauer Austria nach nicht einmal einer Pause von drei Wochen schon wieder in die sechswöchige Vorbereitung für die Saison 2021/2022. Pünktlich um 10 Uhr vormittag bat das neue Trainergespann Markus Mader und Co Martin Schneider der Lustenauer Austria die Mannschaft auf dem Platz im Rheinvorland zur ersten lockeren Übungseinheit. Mit so wenigen Kaderspielern wie wohl noch nie in der Vereinsgeschichte begann für die Grün-Weißen die Testphase.