Training vor dem Schirm: "Fitness Boxing 2" im Test

Das neue "Fitness Boxing" auf Switch liefert exakt, was auf der Packung steht: "Rhythm & Exercise".

Das Prinzip bleibt so simpel wie im Vorgänger: Mit den Joy-Cons in den Händen muss man im Takt der Musik bestimmte Moves ausführen. Das sind vorrangig Schläge wie Jabs oder auch Hooks, hinzu kommen im Spielverlauf auch andere Bewegungsarten wie Ausweich-Manöver und Hocken. Ein digitaler Trainer am Bildschirm gibt das Kommando und bewertet die Aktionen, am Schluss errechnet das Game eine Leistungsanalyse und die Kalorienbilanz. Das war's grundsätzlich schon.