Trainerwechsel beim FC Hittisau

Wälder-Verein der 1. Landesklasse und Trainer Zoran „Kottan“ Martinovic trennen sich nach Saisonende

Der KFZ Hagspiel FC Hittisau und Zoran „Kottan“ Martinovic haben sich in bestem, beiderseitigem Einvernehmen darauf verständigt, dass nach Saisonsende, die zweieinhalbjährige Zusammenarbeit, nicht weiter fortgesetzt wird.

Der KFZ Hagspiel FC Hittisau sieht in der jetzigen Situation die Chance einen neuen Impuls für die Mannschaft zu setzen. In den noch sieben verbleibenden Runden ist der Aufstieg in die Landesliga zum Greifen nahe.

„Zoran Martinovic hat in Hittisau in den vergangenen zweieinhalb Jahren hervorragende Arbeit geleistet“, wird seitens der sportlichen Leitung betont. Der Verein ist überzeugt davon, dass „Kottan“ seinen Weg als ehrgeiziger Trainer erfolgreich weiter gehen wird und wünscht dafür bereits jetzt alles Gute.