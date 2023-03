Trainereffekt in Ried blieb aus, Hartberg siegt gegen WAC

Zwei wichtige Partien standen am Samstag in der Ö-Bundesliga an.

Der Ticker vom Spiel SV Ried vs FK Austria Wien

SV Ried – FK Austria Wien Samstag, 04.03.2023, 17:00 Uhr, josko ARENA, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga gegen die SV Ried 16 Spiele in Folge – insgesamt 37-mal. Die Wiener Austria blieb nur in einem der vergangenen 34 BL-Spiele gegen die SV Ried ohne Treffer – beim 0-1 daheim im März 2015.

Die SV Ried gewann in der Bundesliga nur zwei der letzten 13 Duelle gegen den FK Austria Wien – beide in Heimspielen und im Jahr 2021.

Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga in jedem der letzten 19 Auswärtsspiele bei der SV Ried – erstmals. Eine derartige Torserie bei einem Gegner hatte in der Bundesliga zuvor nur der FC Red Bull Salzburg beim FC Admira (21 Auswärtsspiele mit Tor in Folge von 2004 bis 2019).

Stefan Nutz würde bei einem Einsatz gegen den FK Austria Wien sein 100. Spiel in der Bundesliga im Trikot der SV Ried absolvieren – als 25. Spieler seit BL-Gründung. Der Bundesliga-Rekordspieler der Innviertler ist Oliver Glasner mit 410 BL-Spielen für die SV Ried.

Haris Tabakovic war an fünf der sechs BL-Tore des FK Austria Wien im Kalenderjahr 2023 direkt beteiligt (4 Tore, 1 Assist). Er erzielte 2023 in der Bundesliga unter Michael Wimmer in drei Spielen mehr Tore (4) und gab mehr Schüsse ab (13) als in den 13 Spielen unter Manfred Schmidt (2/12).

Der Ticker vom Spiel Hartberg vs Wolfsberg

TSV Hartberg – RZ WAC Samstag, 04.03.2023, 17:00 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Der RZ WAC gewann das Hinspiel im Grunddurchgang mit 3:1. Nur einmal gelang es einem Team in diesem Duell in der Bundesliga zwei Spiele in Folge zu gewinnen – dem WAC in der Saison 2019/20.

Der TSV Hartberg holte in der Bundesliga in zwei Spielen gegen den RZ WAC trotz jeweils dreier Gegentore Punkte – 4:3 im Oktober 2018 und 3:3 im Juli 2020. Das gelang keinem anderen BL-Team gegen die Kärntner zwei Mal.

Der RZ WAC ist in der Bundesliga gegen TSV Egger Glas Hartberg in Auswärtsspielen ungeschlagen (2S 3U). Der WAC blieb sonst nur gegen den FC Wacker Innsbruck in den ersten fünf Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen.

Der RZ WAC holte 16 seiner 20 Punkte in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen (80%) – der höchste Anteil. Die Wolfsberger gewannen fünf der ersten neun BL-Auswärtsspiele – mehr waren es zu diesem Zeitpunkt nur 2020/21 (6). In der gesamten Vorsaison holte der WAC sechs Auswärtssiege.