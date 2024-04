Tragödie in Italien: Kleinkind von Pitbulls getötet

In Italien ereignen sich erneut tragische Vorfälle mit tödlichen Beißattacken durch Hunde, zuletzt wurde ein 13 Monate alter Junge von Pitbulls getötet.

Ein 13 Monate alter Bub ist in Campolongo in der Nähe der süditalienischen Stadt Salerno von zwei Pitbulls angegriffen und getötet worden. Die Hunde gehörten einem Freund der Mutter des Kleinkindes, die ebenfalls verletzt wurde. Sie wurde mit tiefen Bisswunden ins Spital eingeliefert, schwebte jedoch nicht in Lebensgefahr, berichteten italienische Medien. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.