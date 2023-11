Tragischer Verlust für "Game of Thrones"-Star: Hafþór "Thor" Júlíus Björnsson

Der stärkste Mann der Welt, Hafþór "Thor" Júlíus Björnsson, bekannt aus "Game of Thrones", und seine Frau Kelsey Henson trauern um den Verlust ihrer Tochter Grace Morgan, die tot geboren wurde.

Trotz seiner beeindruckenden Statur und Stärke hat Hafþór "Thor" Júlíus Björnsson einen weichen Kern. Nun erlebt der 2,05 Meter große Schauspieler und Kraftsportler eine der härtesten Zeiten seines Lebens. Wie er und seine Frau Kelsey Henson auf Instagram bekannt gaben, wurde ihre Tochter Grace Morgan Hafthorsdottir am 8. November in der 21 1/2 Schwangerschaftswoche tot geboren. Die Bewegung des Babys hatte nachgelassen, und tragischerweise stellten sie fest, dass ihr Herz aufgehört hatte zu schlagen.

Bewegende Worte

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Beeindruckende Karriere

Hafþór Júlíus Björnsson, besser bekannt als "Thor", hat eine bemerkenswerte Laufbahn hinter sich. Ursprünglich startete er als Basketballer und schaffte es in die isländische Nationalmannschaft. Nach einer Verletzung wechselte er zum Kraftsport und feierte zahlreiche Erfolge, darunter den Titel "World’s Strongest Man" im Jahr 2018. Zudem wurde er durch seine Rolle als Gregor Clegane, genannt "Der Berg", in der HBO-Serie "Game of Thrones" weltweit bekannt.