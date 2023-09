Tragisch: Pilot stirbt bei Gender-Reveal-Party

Eine fröhliche Baby-Party in Mexiko endet in einer Tragödie, als ein Pilot während einer Gender-Reveal-Party sein Leben verliert.

In der Nähe der mexikanischen Stadt Navolato ereignete sich am Samstag ein schrecklicher Unfall, der eine fröhliche Gender-Reveal-Party in eine Tragödie verwandelte. Ein mexikanisches Paar, voller Vorfreude auf ihr kommendes Baby, hatte beschlossen, das Geschlecht des Kindes auf unkonventionelle Art und Weise zu enthüllen. Sie engagierten einen Piloten und ein Kleinflugzeug, um blauen oder rosafarbenen Rauch über ihren Gästen auszustoßen.