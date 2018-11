Tragisch: Junges Instagram-Paar stirbt im Schlaf

Das kalifornische Instagram-Paar Michelle Avila (23) und Christian Kent (20) ist tot. Das Paar lag sich in den Armen. Es verstarb im Schlaf.

Die Angehörigen von Michelle und Christian sind in tiefer Trauer und verstehen nicht wie es zu dem Tod der beiden kommen konnte. Am 13. Oktober kam das Paar abends von einer Party. Am nächsten Morgen fand Michelles Mutter die beiden tot in ihrem Bett. Auf Instagram setzt Michelles Schwester Nicole einen langen Post ab: “Ich bin erschüttert und mein Herz ist gebrochen. Michelle und ihr Freund Christian sind gestorben. Wir warten auf die offizielle Nachricht, was wirklich passiert ist.” Noch sind die Ergebnisse der Untersuchung nicht da. Doch die Polizei und auch die Eltern gehen offenbar von einer Überdosis aus. In der Gegend gibt es offenbar ein großes Problem mit Opioiden.