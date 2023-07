Trafford hält Elfmeter und sichert England EM-Titel

England sicherte sich dank eines 1:0 Finalsieges gegen Spanien den Titel bei der U21-Europameisterschaft.

Nachdem sich sowohl England (3:0 gegen Israel) als auch Spanien (5:1 gegen die Ukraine) in den Halbfinal-Duellen klar durchsetzen konnten, kam es heute in Batumi in Georgien zum Finale der U21-Europameisterschaft. In der erste Halbzeit entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Duell, bei welchem beide Mannschaften vor allem nach Ballgewinn schnell umschalteten und sich so gute Chancen herausspielen konnten. Nachdem Colwill in der 44. Minute noch am Pfosten scheiterte, brachte Jones die Engländer in der Nachspielzeit etwas kurios in Führung: denn Jones bückte sich bei einem Freistoß von Palmer und fälschte den Ball so unhaltbar zum 1:0 ins Tor ab.