Tränen zum Abschied, Neuer Ehren- und Kommandant

Ehrungen und Abschied nehmen hieß es bei der 152. Jahreshaupversammlung der Feuerwehr Rankweil.

RANKWEIL. Die 152. ordentliche Jahreshauptversammlung im Rankweiler Vinomnasaal der Feuerwehr Rankweil wird in die Geschichtsbücher des traditionellen Rankler Verein zweifelsfrei eingehen. Die mehr als dreistündige Zusammenkunft der aktiven und passiven Mitglieder stand ganz im Zeichen des Abschied nehmen und von zahlreichen richtig großen Ehrungen von verdienten Feuerwehrmänner. Nach sechs Jahren gab Hans Lampert seinen sofortigen Rücktritt als Kommandant der Feuerwehr Rankweil. Nach seiner Abschiedsansprache erhielt der scheidende Langzeitfunktionär von allen Mitgliedern und Ehrengästen Standing Ovations und minutenlangen Applaus. Während seiner zweimaligen Funktionärsperiode als Kommandant hat Lampert einen Megajob erledigt und wurde für seine erbrachten Leistungen noch dementsprechend gewürdigt. Natürlich gab es von Hans Lampert zum Abschluss am Rednerpult noch Tränen. Sein Nachfolger Markus Mayr wurde mit einstimmiger Mehrheit für die nächsten drei Jahre gewählt. Mayr hat schon über mehrere Perioden ehrenamtliche Funktionen im Vorstand ausgeübt. „Ich bin ein Wahnsinnger, der für die Feuerwehr Rankweil lebt und alles mitgestaltet. Es ist eine sehr große Verantwortung und auch eine große Ehre für mich, aber mit so einem sehr guten Team fällt es doch einwenig leichter auf dem obersten Level die Geschicke des Vereins zu führen und leiten“, sagt Rankweil Neo-Kommandant Markus Mayr. Mit Kommandant Stellvertreter Marco Visintainer, Schriftführer Fabian Karnekar, Finanzreferent Philipp Schnetzer und Mannschaftsvertreter Mathias Fessler wurden die weiteren Vorstandsmitglieder der Feuerwehr Rankweil ohne Gegenstimmen gewählt. Neben der Wahl des neuen Kommandanten und des Ausschusses standen die großen Ehrungen ganz im Mittelpunkt des Geschehen. Seit mehreren Jahrzehnten ist Josef Schwarzmann von der Feuerwehr Rankweil nicht mehr wegzudenken. Schwarzmann ist beim Landesfeuerwehrverband Vorarlberg auch Geschäftsbereichsleiter in Sachen Feuerwehrtechnik und dort eine große Nummer. Nun erhielt Josef Schwarzmann die zweifache Ehrung zum neuen Ehrenmitglied und wurde zum ersten Ehrenkommandant in der FW Rankweil bestellt. „Wenn einer solch eine große Auszeichnung verdient hat, dann ist das Josef“, meint Alt-Kommandant Hans Lampert. Ehre wem Ehre gebührt. Eine große Auszeichnung bekam auch Anton Tschaler für mehr als zwanzig Jahre ehrenamtliche Funktionen. Vierzig Jahr im Dienst der Feuerwehr ist Christian Matt. Zum neuen Ehrenmitglied wurde Peter Tschabrun ernannt. Geehrt wurde auch Dietmar Mathis für seine perfekte Öffentlichkeitsarbeit. Mehrere neue junge Feuerwehrkameraden wurden angelobt und wurden zu den aktiven Mitgliedern aufgenommen. Die Feuerwehr Rankweil zählt 135 Mitglieder, davon sind 85 Aktiv bei Einsätzen tätig. Mit 25 aktiven Jugendlichen zählt die FW Rankweil auf Landesebene zu den größten Abteilungen diesem wertvollen Verein. Die wohl größte Herausforderung in der Corona-Pandemie war der Großbrand im Industriepark Kunert Brederis vor einigen Monaten. Die ständige qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung genießt bei der FW Rankweil einen großen Stellenwert. Fast dreitausend an Einsatzstunden spulten die Feuerwehrmänner im abgelaufen Jahr 2021 ehrenamtlich herunter. In den Jahren 2020 und 2021 erwirtschaftete die FW Rankweil ein Plus von fast 37.000 Euro, das Jahresbudget beläuft sich auf knapp 190.000 Euro. „Die Feuerwehr Rankweil ist für die Marktgemeinde Rankweil ein extrem wichtiger Verein. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der FW klappt auch Dank den abgehaltenen Jour Fix hervorragend. Der Dank gilt allen Mitgliedern für ihren unermüdlichen freiwilligen Einsatz auf allen Ebenen“, sprach Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall Klartext. Neben dem Gemeindeoberhaupt gratulierten und dankten auch Rankweils Altbürgermeister Hans Kohler und Martin Summer, die Gemeinderäte Helmut Jenny, Klaus Pirker und Karin Reith, Pfarrer Walter Juen , Polizei Rankweil Postenkommandant Wolfgang Erath und Ortpolizei Kommandant Jürgen Schnetzer. Im Smalltalk wurde noch lange über die vergangenen Einsätze diskutiert und mit großem Optimismus blickt die Feuerwehr Rankweil nach vorne in die Zukunft.VN-TK