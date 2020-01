Tränen gelacht beim 46. AFZ-Ball

Altenstädtner Fasnatzunft lud zum Ballwochenende ins Montforthaus.

FELDKIRCH Das Ballkleid noch zurecht gezupft, die Krawatte festgebunden und den AFZ-Orden um den Hals gelegt. Vergangenes Wochenende gings närrisch her in der Montfortstadt. Die Altenstädtner Fasnatzunft lud zum 46. Ball ins Feldkircher Montforthaus. Gleich zu Beginn begrüßten sich Präsident Matthias C. Köchle, Vizepräsident Daniel Nesler und Prinzenpaar, Prinzessin Elena I. und Prinz Michael II., die zahlreichen Festgäste; darunter Bürgermeister Wolfgang Matt mit Gattin Ingrid, Vizebürgermeisterin Gudrun Petz-Bechter mit Gatte Christoph, die Stadträte Benedikt König mit Gattin Katharinas sowie Daniel Allgäuer und Thomas Spalt. Auch die Ortsvorsteher Doris Wolf (Nofels) mit Gatte Michael, Manfred Himmer (Tosters) mit Conny, Peter Stieger (Gisingen) mit Birgit und Gabriele Graf (Tisis) folgten der Einladung. Weitere Ehrengäste des Abends waren Landesrätin Barbara Schöbi-Fink mit Gatte Philipp, Andrea Kerbleder mit Gatte Markus und Christof Bitschi mit Julia.

Sketche und Musik

Nach dem Aufmarsch der Lustenauer Garde folgte ein humorvoller Sketch mit Christian Urban und „Tochter“ Tamara Bargetz. Ein Frischgeborenes soll Paris getauft werden, der Ort an dem es gezeugt wurde. „Sei froh, dass du nicht ‚Dogana‘ genannt wurdest“, scherzte der „Vater“. Witzige Anekdoten folgten über die Entwicklung typisch Vorarlberger Namen. Ein weiterer Höhepunkt gleich zum mitschunkeln und -singen zu Beginn: Die „Naflasänger“ (Gerhard Bargetz, Mike Walser, Jürgen Schuster, Rudi Rohrer, Anton Kraxner und Herbert Bargetz) dichteten ein Lied gespickt mit Rundumschlägen an die Feldkircher Parzellen. Besonders Gisingen hatte es in gewohnter Manier ordentlich abbekommen. Nach einer harmonischen Einlage vom Musikverein XS kam Herbert Wust mit einer Büttenrede zum Thema „Weinkohol“ auf die Bühne.

Senioren, „Fake-News“ und Tanz

Nach der Ordensverleihung und dem musikalischen Feuerwerk der Schneggahüsler Frastanz, schritt der AFZ zur „Happy Hour im Seniorenheim“ vor. Dort spielten Michael Nemetschke, Martina Büchel, Cornelia Büchel und Lisa-Maria Knobel in musikalischer Leitung von Gaby Walch humorvoll mit den Klischees im Altersheim. Lieder wie „Schifoan“ wurde zu „Rollstuhlfoan“ … Als der verkleidete Prinz dann ein Herzanfall bekam und sich mit einem „Hello again“ zurückmeldete, lachte das Publikum Tränen. Bei „Voradelberg Heute“ zogen Daniel Blum, Jürgen Schuster, Sabrina Blum und Manuel Gallaun die Feldkircher Politik durch den Kakao.

Gisingens Berggorillas