Traditionswarenhaus: Nina Müller wird Jelmoli-Chefin

Die aus Vorarlberg stammende Managerin Nina Müller wird neue Geschäftsführerin des Schweizer Traditionswarenhaus Jelmoli.

130 Millionen Umsatz

10 Jahre bei Wolford

Nina Müller hat an der Wirtschaftsuniversität Wien einen Masterabschluss in International Business Administration mit Schwerpunkt Marketing erlangt. 1995 startete sie ihre berufliche Laufbahn als Sales & Marketing Managerin Italien für Wolford. Danach folgten Stationen im Bereich Retail in Wien und London. 2005 wechselte sie zu Swarowski und hatte dort verschiedene Funktionen inne. Unter anderem war sie beim Schmuck- und Kristallunternehmen bis 2010 als Head of Retail Concepts und Retail Marketing Director tätig. Ab 2011 verantwortete sie als General Manager den Aufbau einer neuen Marke innerhalb von Swarowski.

CEO von Christ Uhren

Nina Müller wird in ihrer Funktion als CEO von Jelmoli ebenfalls Mitglied der Gruppenleitung von Swiss Prime Site. Zu ihren Führungsgrundsätzen zählt das Vertrauen in die Mitarbeiter, wie sie der NZZ in einem Interview sagte. "Vertrauen schenken, an das Potenzial der Mitarbeiter glauben, die notwendigen Freiräume schaffen, Unterschiedlichkeiten im Team fördern und als Chef präsent sein. Darunter verstehe ich die Vision, Strategie und Unternehmenskultur nicht nur zu kommunizieren, sondern auch vorzuleben. Zudem bin ich überzeugt, dass es durch Transparenz und Offenheit gelingt, Mitarbeiter in das große Ganze einzubinden und für die gemeinsame Sache zu motivieren." (VOL.AT)