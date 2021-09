Tradition mit dörflichem Charakter hat Charme

Buch. Gleich 23 Bewerbe gingen beim Dorflauf über die Bühne.

Am letzten Wochenende vor dem Schulstart wird die Berggemeinde traditionell zur Sportarena. Denn der Bucher Dorflauf zählt zu einer der am längsten jährlich in Vorarlberg stattfindenden Laufveranstaltungen. Die 37. Auflage lockte kürzlich Akteure aus mehreren Talschaften des Landes in die Hofsteiggemeinde. Etwa 30 Helferinnen und Helfer zeigten ebenso Kampfgeist, herrschte doch ordentlich Trubel am Veranstaltungsgelände. In den einzelnen Bewerben für die verschiedenen Alters- und Konditionsstufen brillierte nicht nur ein Großaufgebot der Bucher Kinder und Schüler, auch der ULC Bludenz ging mit einem stattlichen Team ins Rennen. „Der Lauf in Buch hat mit seinem dörflichen Charakter einen besonderen Charme. Das gehört für uns seit Jahren zum Fixprogramm“, resümierte Richard Föger als Obmann des ULC Bludenz und selbst Rennleiter einer der größten Sportevents im Ländle.