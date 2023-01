Traditionsgasthaus sucht neuen Gastro-Pächter

Urkundlich wurde das ehemalige Kurbad erstmals im 17. Jahrhundert erwähnt. Auch ein Badehaus und eine eigene Mineralwasserquelle gehörten dazu. Diezano, die erste Vorarlberger Limonade, wurde hier gegründet. Auch feinste Martinigänse werden mit dem Haus in Verbindung gebracht. Die Rede ist natürlich vom Bad Diezlings in Hörbranz.

Küche und Gastraum stehen bereit



In der ereignisreichen Geschichte des Bad Diezlings wechselten Besitzer und Pächter immer wieder – auch in den letzten 10 Jahren. Nach einer gründlichen Sanierung soll die Tradition der Gastlichkeit wiederbelebt werden. Im historischen Altbau aus dem Jahr 1898 kann bereits wieder in Appartements und Gästezimmern genächtigt werden. Auch die Profi-Küche und die Gasträume stehen bereit. Fehlt nur noch ein Pächter.