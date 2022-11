Traditionsgasthaus muss Wohnanlage weichen

Beim ehemaligen Gasthaus Helvetia in Dornbirn sind in den vergangenen Wochen die Bagger aufgefahren.

Dornbirn . Über 145 Jahre war die „Helvetia“ ein beliebter Treffpunkt für Gasthausbesucher aus Nah und Fern und der Familienbetrieb konnte in dieser Zeit zahlreiche Stammgäste begrüßen. Nun wurde das Traditionsgasthaus abgebrochen und wird durch eine Wohn- und Geschäftsanlage ersetzt.

Eine Flädlesuppe und ein Schweinesteak „Jäger Art“ mit Nudeln war am letztjährigen Silvesterabend das letzte Menü, welches in der Helvetia den Gästen serviert wurde. Im Anschluss wurden die Türen für die Besucher geschlossen – für immer. Dabei begann die Geschichte bereits im Jahre 1836 als das Gasthaus „Zum Wildenmann“ errichtet wurde. 40 Jahre später eröffnete Josef Anton Thurnher die Schankwirtschaft zur Helvetia und genau zur Jahrhundertfeier im Jahr 1936 wurde der überdachte Gastgarten mit den einladenden Lauben angebaut.

Sure Räba und Hafoloab oder Nierle und Leber

Vier Generationen lang verwöhnte die Eigentümerfamilie die Gäste mit köstlicher und bodenständiger Küche und gerne ging Wirtin Waltraud Lercher auch immer wieder auf die Sonderwünsche ihrer Gäste ein. So gab es ganz individuell, je nach Jahreszeit „Sure Räba und Hafoloab“ oder Nierle und Leber zusätzlich auf der Speisekarte. „Leider geht aber alles irgendwann zu Ende und so ist es jetzt auch pensionsbedingt mit der Helvetia“, so Wirtin Waldtraud Lercher nachdem sie ihre Kinder nicht für den Fortbestand begeistern konnte.