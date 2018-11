Traditionelles Rankweiler Hallenturnier steht vor der Tür

Schon zum zwölften Mal wird in der neuen Mittelschulturnhalle Rankweil das traditionelle RW Rankweil Hallenfußballturnier ausgetragen.

In neun verschiedenen Altersstufen messen sich die Nachwuchsmannschaften in der neuen Mittelschulturnhalle Rankweil. Veranstalter FC RW Rankweil setzt im Februar seine Turnierserie fort. Ein Schwerpunkt ist das Turnier mit den Mädchen, welches zum zweiten Mal ausgetragen wird. Natürlich werden auch die Stars der Vergangenheit am Parkett zu bewundern sein.