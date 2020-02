Traditioneller Faschingsbesuch in den Bludenzer KindergÃ¤rten

Bludenz. Auch in seinen letzten Wochen im Bürgermeisteramt hält Mandi Katzenmayer an der lieb gewonnenen Tradition der Faschingsbesuche fest.

Dabei verteilt der Bludenzer Bürgermeister in der kommenden Woche an die Kinder der Bludenzer Kinderbetreuungseinrichtungen Krapfen. Eine Aktion, die sowohl den kleinen als auch großen Mäschgerle viel Freude bereitet.

Noch bis zum Faschingsdienstag besucht der Bürgermeister alle vierzehn Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Bludenz sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der „Betreutes Wohnen“-Einrichtungen in der Spitalgasse und in der Raiffeisenstraße. Dabei werden heuer rund 650 Krapfen verteilt. Das süße Faschingsgebäck kommt in diesem Jahr von den beiden Bludenzer Bäckereien Begle und Fuchs.