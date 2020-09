Traditioneller Alptag in Alberschwende

Am Dienstag fand in Alberschwende der traditionelle Alptag statt. Wir waren vor Ort am Dorfplatz.

Wenn Älpler und Kühe Anfang September von der Alpe zurück ins Dorf kommen, wird das "ghörig" gefeiert. Traditionell wird der Alpabtrieb in Alberschwende am 14. September zu "Heiligkreuztag" gefeiert. Weil dieser heuer auf einen Montag fiel, wurde das Heimziehen der Alpe Hald und Ifer um einen Tag verschoben.

Ende des Alpsommers

Aufgrund der Corona-Auflagen sah sich der Bauernbund leider gezwungen, den Alpabtrieb ohne Bewirtung durchzuführen. Trotzdem ließen es sich "Kuh-Fans" und Älpler aller Altersstufen nicht nehmen, das Ende des Alpsommers gebührend zu feiern. Im Ortszentrum warteten sie gespannt - und mit Babyelefant Abstand - auf das Eintreffen der Tiere von den Alpen.