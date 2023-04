Traditionelle Bräuche rund um Ostern

Am vergangenen Wochenende fand in Rankweil das Palmbuschbinden und Ratschenbauen sowie die Palmprozession statt.

RANKWEIL. „Das Palmbinden ist ein volksreligiöses Brauchtum. Wir bereiten uns damit auf den Palmsonntag vor, an diesem nehmen wir den Bericht aus dem Evangelium auf, in dem nachzulesen ist, dass viele Menschen Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem einen euphorischen Empfang bereiteten, indem sie ihm zujubelten und mit Palmzweigen zuwinkten“, erklärt der Rankweiler Pfarrer Walter Juen die traditionsreiche Geschichte in der Marktgemeinde rund um das Palmenbinden und das Ratschenbauen.

Grün ist die Farbe der Hoffnung und deshalb wird dem Palmenbinden so großen Respekt gezollt. Bereitgestellt werden die dazu benötigten Äste, Sträucher und Zweige wie immer von der Bevölkerung und der Agrargemeinde Rankweil. So kann die Pfarre Rankweil samt ihren Ministranten jedes Jahr vor der Karwoche den Menschen die Möglichkeit bieten, selbst kreativ zu werden. Die freiwilligen Helfer der Pfarre Rankweil sorgten unter Leitung von Marlene Morscher, Evi Sinz, Kurt Dreier, Josef Beiser, Franz Hotz, Erich Ölz, Michael Fink und dem Führungskreis der Ministranten auf dem Vorplatz der St. Josef Kirche in Rankweil für die notwendige Unterstützung und für die idealen Rahmenbedingungen für das Palmen binden und Ratschen bauen. So nutzten heuer wieder viele Kinder und Erwachsene unter fachkundiger Anweisung oder in Eigenregie die Chance, selbst ein solches dekoratives Gesteck zu binden oder eine Flügelratsche zu bauen.

Besonders auch einige Firmkandidaten halfen im Rahmen ihres Einzelprojektes für die Firmung „Drei Stunden Zeit schenken“ mit Palmbuschen für die Bevölkerung zu binden und erfreuten sich an der kreativen Tätigkeit. Die Ratschen sind der Ersatz für die Kirchenglocken, welche am Karfreitag und Karsamstag schweigen. Statt der Glocken ertönen so am kommenden Freitag die selbstgebauten Ratschen der Menschen, die sich um 15 Uhr vor der St. Josef Kirche in Rankweil zum Kinderkreuzweg treffen.

Auftakt der Karwoche

Ergänzend zum Palmbuschbinden ging am vergangenen Wochenende auch die traditionelle Palmprozession über die Bühne. So nutzten viele der Eltern und Kinder die Möglichkeit, ihre selbstgemachten Palmbuschen auf dem Rankweiler Ölberg, dem St. Peter Bühel, von Kaplan Paul Niculaesi auch entsprechend segnen zu lassen, bevor es zur anschließenden Messfeier in der Kirche St. Josef ging. Gesegnet wurden die Palmzweige aber nicht nur auf dem St. Peter Bühel, sondern auch in der Basilika und in der St. Peter Kirche. Unter der Vielzahl an Gästen feierten auch Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall mit Gatte Marco, Ex-Rankweil Vizebürgermeister Franz Abbrederis, Altes Kino „Macher“ Armin Wille und viele weitere Bürger von Rankweil sowie von umliegenden Gemeinden. Für die musikalische Umrahmung der Messfeier in der Kirche St. Josef sorgte ein Ensemble der Bürgermusik Rankweil. „Die Karwoche ist für Menschen des christlichen Glaubens die wichtigste Woche des ganzen Jahres“, so Kaplan Paul Niculaesi. Der Palmsonntag macht den Auftakt der Karwoche.