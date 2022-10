Tradition am Marktplatz: Krauthobeln mit Profis

Der Obst- und Gartenbauverein Rankweil stellte mit Bürgern mehr als 300 Kilo Sauerkraut her.

RANKWEIL. Viele Bürger nahmen das Angebot Sauerkraut selber machen vom Obst- und Gartenbauverein Rankweil an und folgten der Einladung auf den Rankweiler Marktplatz. Unter der Regie von Gärtnermeister Rudi Waibel wurde von den vielen Kursteilnehmern mehr als dreihundert Kilo an Sauerkraut frisch hergestellt. Diese alte Tradition wird in Rankweil schon seit vielen Jahren auf professioneller Basis umgesetzt. Sauerkraut ist durch Milchsäuregärung konservierter Weißkohl oder Spitzkohl. Sauerkraut wird meist gekocht als Beilage verzehrt. Es gilt international als eines der bekanntesten deutschen Nationalgerichte. Sauerkraut ist reich an Milchsäure, Vitamin A, B, C und Mineralstoffen und mit den Kohlgemüsen ein wichtiger Vitamin-C-Lieferant. Vor allem bei Verdauungsproblemen hat Sauerkraut eine hohe Wirkung und ist gesundheitlich ein großer positiver Faktor.VN-TK