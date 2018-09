Am Freitag den 28.September 2018 fand im großen Festzelt die Tracht´n und Lederhos´nparty 2018 des Musikverein Hörbranz statt.

Gestartet wurde der Abend wie immer mit dem Festumzug der teilnehmenden Musikvereine. So zogen unter dem Applaus der zahlreichen Musikliebhabern die Vereine aus Lochau, Hohenweiler, Möggers, Sigmarszell, Eglofs, Bösenreutin und Roggenbeuren durch das Dorf und führten ihr musikalische Können vor. Im Hauptzelt sorgten dann Uwe Sauter & d´Böööhmis sowie die Powerkryner für ausgelassene Partystimmung. Gerade die Powerkryner heizten mit ihrer Mischung aus alpinem Sound und coolem Pop den Partygästen gehörig ein und sorgten dafür, dass die Tanzfläche nicht leer wurde. An der Bar und in der Weinlaube konnte die Gelegenheit für interessante Gespräche oder neue Bekanntschaften genutzt werden. Den ganzen Abend über wurden die Besucher bestens vom Hörbraner Musikverein bestens umsorgt. Bei ausgelassener Stimmung feierten und tanzten die Trachtenträger bis weit nach Mitternacht. Schon länger gilt die Tracht´n- und Lederhos´nparty nicht mehr nur als Geheimtipp und so konnte sich der Musikverein Hörbranz auch dieses Jahr wieder über viele Besucher aus dem Leiblachtal freuen, aber auch immer mehr Trachtenträger mit weiterer Anreise sind beim Partyabend dabei. Ein Idealer Abend um gemeinsam vergnügliche Stunden zu verbringen und soziale Kontakte zu pflegen.