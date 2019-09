Tracht'n und Lederhos'n Party 2019 in Hörbranz

Auch heuer lädt der Musikverein Hörbranz wieder zur größten Tracht´n- und Lederhos´nparty des Leiblachtals!!

Am Freitag, den 27.09.2019, startet um 18:45 der Festumzug der umliegenden Musikvereine vom Dorfplatz in eine lange Musiknacht. Im beheizten Zelt mit Holzboden stimmt der Musikverein Möggers die Besucher auf den geselligen Abend ein. “Hauptact” an diesem einzigartigen Partyabend ist das allseits bekannte Wälder Echo, welches mit Musik quer durch die Bank für Party, Tanz und Spaß verantwortlich ist.