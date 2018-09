Trachten- und Schuhplattlergruppe Hörbranz

Immer am zweiten Sonntag im September gedenken die TrachtenträgerInnen in Österreich der hl. Notburga. So lud auch die Trachten- und Schuhplattlergruppe aus Hörbranz am 09.09.2018 zum Gottesdienst und zur anschließenden Trachtenagape.

Schon vor der Sonntagsmesse erklangen die Töne der Alphornbläser durchs Dorf und luden zum Kirchgang. Der Musikverein Hörbranz gestaltete auf Einladung der Trachten- und Schuhplattlergruppe musikalisch den Gottesdienst mit, beim dem ebenfalls der hl. Notburga gedacht wurde. Von der Österreichischen Bischofskonferenz wurde am 2. April 208 die offizielle Verehrung der heiligen Notburga als Patronin für die Trachten- und Heimatverbände genehmigt. Die Schutzpatronin lebte von 1265 bis 1313 in Tirol und kümmerte sich schon zu jener Zeit um Arme, Behinderte und Kranke. Bereits zum zweiten Mal organisierte die Hörbranzer Trachten- und Schuhplattlergruppe diesen Gedenksonntag in Hörbranz. Neben der Verehrung der Heiligen möchte der örtliche Verein auch die Möglichkeit bieten, dass alle Trachtenträgerinnen und -träger ihre Trachten tragen können.

Im Anschluss an die musikalische Messe ließen die Alphornbläser noch einmal ihre gewaltigen Instrumente erklingen, die Mitglieder der Trachtengruppe hatten auch schon eine Agape vorbereitet, bei der sich die Kirchgänger verweilen und mit den Trachtenträgern geplaudert werden konnte. Der Musikverein spielte dazu zum Frühschoppen auf.

Immer wieder sorgt die Trachten- und Schuhplattlergruppe aus Hörbranz mit ihren Veranstaltungen und ihren aufwendigen Trachten für Aufmerksamkeit. Der Verein, dessen Geschichte bis 1933 zurückreicht, ist immer wieder bei Geburtstagen, Festen und Heimatabenden präsent.