Trachten- und Schuhplattlergruppe Hörbranz bei der Trachtenmesse

Fest der heiligen Notburga wurde standesgemäß gefeiert

Jeweils am zweiten Sonntag im September wird der Trachtenpatronin Notburga von Rattenberg gedacht. Weiter gilt sie als Beschützerin der Sonntagsruhe und als Patronin der Dienstmägde, der Armen und der Bauern. Vielerorts wird an diesem Sonntag die Messe in Tracht gefeiert. So auch am Notburgasonntag in Hohenweiler. Mit Unterstützung der Trachten- und Schuhplattlergruppe Hörbranz waren Trachtenträger aus der ganzen Region zum Gottesdienst eingeladen. Die Alphornbläser begleiteten die Messfeier musikalisch und sorgten für ein einzigartiges Klangerlebnis in der Hohenweiler Pfarrkirche. Der Wortgottesdienst wurde von den Mitgliedern der Trachten- und Schuhplattlergruppe Hörbranz mitgestaltet. So waren an diesem Sonntag doch einige Kirchgänger in Tracht zu sehen. Sogar aus dem benachbarten Deutschland besuchten Trachtengänger den gemeinsamen Gottesdienst. Bei der anschließenden Agape beim Hohenweiler Pfarrhof konnten dann die Trachten noch bestaunt werden und man konnte den Sonntagvormittag gemeinsam ausklingen lassen.