Tracht und Punkte sind willkommen

Zum Saisonauftakt gastiert der SC Thunerstern in der Hockeyarena und die Thuner sind als Halbfinalist aus der Vorjahressaison ein Lattenheber. Denn dort drüber wollen die Wolfurter trotz ihres neuen Anzugs hüpfen, mit Neo-Trainer Mario Agüero sowie den Neuzugängen Albert Fuentes und Fermin Roby ist so einiges anders beim Aufsteiger. Die lange Pause macht Lust auf Rollhockey, die Fans brennen auf den Auftakt und damit der Start in die neue Spielzeit einen entsprechenden Rahmen hat, wird beim Rollhockey-Oktoberfest mit Fassbier, Weißwurst und Brezn der bayrischen Tradition gefolgt, Besucher in Tracht werden mit einem Gratisgetränk verwöhnt. Eine Gewinn-Verlosung aller Radius-Teilnehmer, die fleißig für den RHC Radkilometer gesammelt haben, rundet das Rahmenprogramm ab. Apropos Rad: Aufgrund einer Doppelveranstaltung beim benachbarten Fußballplatz sind Ausweichparkplätze in Kennelbach zugewiesen, am einfachsten bleibt natürlich die Anreise per Drahtesel.