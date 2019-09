Touristiker freuen sich über gute Sommersaison

Der Sommer 2019 bringt Vorarlberg erneut ein gutes Ergebnis im Tourismus.

Sondereffekt durch Gymnaestrada

Tourismusdirektor CSchützinger warnt allerdings vor einem direkten Vergleich mit dem Vorjahr und vor einer Fehlinterpretation von Details bei der Auswertung nach Herkunftsländern, Tourismusregionen oder Unterkunftsarten. „Durch die Gymnaestrada ist dieses Jahr in jeder Hinsicht außergewöhnlich“, erklärt er. Ein Sondereffekt entstehe auch, weil die Übernachtungen auf Schutzhütten in der Alpenregion Bludenz im August erstmals in der Statistik erfasst sind. „Auch das macht den Jahresvergleich schwierig“, so Schützinger.