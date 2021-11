Tourismus, Kultur und Ländleshopper

Der Lockdown trifft sowohl den Tourismus, den Handel als auch die Kultur. Drei Experten dieser Branchen sind heute zu Gast bei "Vorarlberg LIVE"

Österreich setzt weiter auf einen baldigen Start der Tourismus-Wintersaison. 85 Prozent der Gäste seien nach bisherigen Einschätzungen geimpft oder genesen und erfüllten damit die wichtige 2G-Regel. Weniger optimistisch sieht das Oliver Fritz, Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts: "Auf uns rollt über die Weihnachtsfeiertage eine Stornowelle zu". Grundsätzlich sei "in einer Krise Widerstandskraft gefragt", sagt Oliver Fritz. "Doch diese fehlt vielen Hotels in Österreich."

Der neuerliche Lockdown stellt auch die Vorarlberger Kulturbetriebe vor große Herausforderungen. Auch das Theater Kosmos in Bregenz hat bis einschließlich 12. Dezember alle Aufführungen abgesagt. Hubert Dragaschnig, künstlerischer Leiter des Theater Kosmos, spricht bei "Vorarlberg LIVE" über die aktuelle Situation in der Vorarlberger Kulturszene und mit welchen Erwartungen das Theater in den Winter bzw Frühling geht.