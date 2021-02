Tottenham auch heute eine Nummer zu groß für den WAC

Der Wolfsberger AC musste sich den Tottenham Hotspurs mit dem 0:4 auch im Rückspiel klar geschlagen geben und verabschiedet sich somit aus der Europa League.

Nach der 1:4-Heimniederlage ging es für den Wolfsberger AC heute auswärts bei den Tottenham Hotspurs um einen versöhnlichen Abschluss der laufenden Europacup-Saison. Doch die zuletzt in der Liga schwächelnden Favoriten gingen bereits in der 10. Minute Führung - und das besonders sehenswert: Alli sorgte per Fallrückzieher für das frühe 1:0. In weiterer Folge der 1. Halbzeit schaltete Tottenham einen Gang zurück, wodurch der WAC großteils gut mithalten konnte. Wirklich gefährlich wurde es für Lloris im Tor der Engländer jedoch nicht.