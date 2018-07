Totschlag in Mäder: Schuldspruch ist bereits rechtskräftig

Nur Angeklagter, der seine Gattin erstochen hat, bekämpft das Urteil: Neun Jahre Haft sind ihm zu viel.

Der Österreicher türkischer Abstammung hat im Jänner 2017 in Mäder seine Ehefrau erstochen. Im ersten Geschworenenprozess am Landesgericht Feldkirch wurde der unbescholtene Angeklagte im Oktober 2017 wegen Mordes zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil wurde im April vom Obersten Gerichtshof (OGH) wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben. Im zweiten Feldkircher Prozess wurde der 48-Jährige am 6. Juli von anderen Geschworenen nur noch wegen Totschlags schuldig gesprochen. Dafür wurde eine Haftstrafe von neun Jahren verhängt.