Totgesagte leben länger

In so manchem Land gehören das Telefonbuch und die Telefonzelle zu den Auslaufmodellen.

Telefonbücher werden zum Teil gar nicht mehr gedruckt. Telefonzellen finden sich mancherorts nur noch im Museum. Nicht so in Vorarlberg. Sowohl Telefonbücher als auch –Zellen sind nach wie vor in Verwendung. Weder die Verbreitung von Smartphones noch die verstärkte Verwendung des Internets haben etwas daran geändert, dass es noch 400 Telefonzellen im Land gibt und die Haushalte jährlich mit neuen Telefonbüchern versorgt werden.