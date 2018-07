Toter NBA-Fan zockt Playstation bei Trauerfeier

Neben dem Stuhl liegen Knabbereien und Soft-Drinks. Lässig hängt Renard mit Sonnebrille und Celtics-Trikot in seinem Zockersessel und spielt eine Runde Playstation. Der übliche Nachmittag eines Teenagers? Nicht ganz: Renard ist tot.

Der 18-jährige Basketball-Fan Renard Matthews (18) starb vor gut zwei Wochen bei einer Schießerei in New Orleans, wie unter anderem “Sports Illustrated” berichtet. Wie sehr sein Familien den Jungen vermisst, zeigte sie bei seiner Trauerfeier. Sie ließ ihn so aufbahren, wie sie ihn in Erinnnerung behalten will: