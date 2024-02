Tote nach Luftangriffen auf Haus und Spital in Ostukraine

Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Mittwoch drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. 13 Menschen seien verletzt worden, als die Stadt Selydowe in der Oblast Donezk beschossen worden sei, erklärte die dortige Stadtverwaltung auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. Ein Krankenhaus und mehrere Wohnungen eines fünfstöckigen Wohngebäudes seien beschädigt worden.

Der Gouverneur von Donezk, Wadym Filaschkin, teilte auf Telegram mit, 100 Patientinnen und Patienten seien in anderen Krankenhäusern in nahe gelegenen Ortschaften in Sicherheit gebracht worden. Unter den Verletzten seien auch Kinder. Selydowe hatte vor Kriegsbeginn etwa 24.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist nach ukrainischen Angaben in den vergangenen Wochen unter verstärkten russischen Beschuss geraten. Die Oblast Donezk steht zu 57 Prozent unter russischer Besatzung. Sie war bereits 2014 Kampfgebiet, als die pro-russischen Separatisten die gleichnamige Regionalhauptstadt und andere größere Städte unter ihre Kontrolle brachten.