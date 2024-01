Tote bei israelischem Luftangriff im Westjordanland

Sechs Palästinenser sind bei einem israelischen Luftangriff im Westjordanland ums Leben gekommen. Das berichteten mehrere Medien am Sonntagmorgen übereinstimmend unter Berufung auf die palästinensische Gesundheitsbehörde in Ramallah. Der Angriff in der Stadt Jenin traf demnach eine Zusammenkunft von mehreren Anwohnern. Laut lokalen Berichten kam es dort zuvor zu Gefechten zwischen Palästinensern und der israelischen Armee.

In Jenin und auch Nablus, die beide von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden und als Hochburgen von Terrorgruppen gelten, finden regelmäßig Razzien des israelischen Militärs statt. Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober führt die israelische Armee derartige Razzien im Westjordanland noch häufiger durch. Das Militär hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, seitdem 2.570 Verdächtige festgenommen zu haben. 1.300 davon hätten Verbindungen zur Hamas.