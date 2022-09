Totalschaden bei Unfall auf S16

Auf der S16 ereignete sich am Freitagmorgen ein Unfall. An einem Pkw entstand Totalschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Am Freitag um 05.28 Uhr fuhr ein 37-jähriger LKW-Lenker (Kastenwagen) auf der S 16 in Richtung Deutschland. Auf Höhe Dalaas bei Km 46,25 verlor der Lenker aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite die Leitschiene. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug auf die Böschung, drehte sich um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Straßenbankett zum Stillstand. Der Lenker wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am LKW, bei welchem die Vorderachse abgerissen wurde, entstand Totalschaden.