Torrekord und vier Landesligavereine schon ausgeschieden

Mit zahlreichen faustdicken Überraschungen und einem Torfestival startete die erste Hauptrunde im 43. VFV-Cup. Die 32 Paarungen für die 2. Runde steht schon fest

Für die vier Landesligavereine Frastanz, Brederis, Sulzberg und Hörbranz war es nur ein Kurztripp und schon Endstation. Das LL-Trio Frastanz (2:5 in Sulz), Sulzberg (1:4 in Hatlerdorf) und Hörbranz (5:6 im Elferschießen bei Viktoria Bregenz) verlor jeweils gegen einen Klub aus der ersten Landesklasse. Rekordverdächtige 275 Treffer, mehr als sechs Tore pro Spiel wurden zum Auftakt im heimischen Pokalbewerb von den Underdogs geschossen. Den höchsten Sieg feierte Schwarzenberg (2. LK) gegen SPG Buch 1c (5. LK) mit 13:3, wobei Michael Reis ein Fünferpack gelang. Einige Spiele wurden erst im Penaltyschießen entschieden und oft waren mehr als zehn Strafstöße nötig um einen Sieger zu ermitteln. Austria Lustenau-Vollprofi Christoph Kobleder spielte bei der 1b-Truppe der Grün-Weißen, die ohne Ersatzspieler auskommen musste und sich im Elferschießen durchsetzte. Die zweite Hauptrunde im VFV-Cup wird am 28./29. August gespielt.