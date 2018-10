Torreicher CL-Abend - PSG mit Schützenfest, Napoli schlägt Liverpool

Barcelona gewinnt bei Tottenham, PSG feiert Schützenfest, Siege auch für den BVB, Schalke, Neapel und Inter Mailand.

Mit acht weiteren Partien wurde heute der zweite Spieltag in der UEFA Champions League komplettiert.

In Gruppe C feierte Paris Saint-Germain gegen Salzburg-Bezwinger Roter Stern Belgrad ein wahres Schützenfest. Bei der 6:1-Gala der Tuchel-Elf traf Neymar ingesamt drei Mal, die weiteren Treffer gingen auf die Konten von Cavani, Di Maria und Mbappe.

Das Parallelspiel ging in Neapel über die Bühne, wo der heimische SSC den FC Liverpool emfping. Die Italiener zeigten sich nach dem enttäuschenden 0:0 zum Auftakt in Belgrad deutlich verbessert. Zahlreiche Chancen konnten aber nicht genutzt werden, der erlösende und eigentlich mehr als verdiente Siegtreffer wollte lange Zeit nicht gelingen. Es lief bereits die 90. Minute, da belohnten sich die Gastgeber dann allerdings doch noch. Der starke Callejon bereitete den Siegtreffer von Insigne mustergültig vor. In einer engen und spannenden Gruppe liegen die ersten drei Teams innerhalb von nur einem einzigen Zähler.