Torhüter von RHC Wolfurt beendet seine Laufbahn

Der katalanische Torhüter in Reihen des Raiffeisen RHC Wolfurt, Oriol Manzanero beendet per sofort seine Karriere. Der knapp 30jährige Rückhalt kam zur Saison 2018/19 ins Ländle und feierte auf Anhieb als Stammtorhüter mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Nationalliga A. Dort etablierte sich Manzanero mit seiner Erfahrung als wichtiger Eckpfeiler, die Pandemie unterbrach allerdings folglich zweimal die Spielzeiten. 2021/22 war erstmalig eine durchgängige NLA-Saison möglich, in der in diesem Frühjahr eine nötige Knieoperation eine wochenlange Pause nötig machte. Diese war schlussendlich auch der Hauptgrund, dass sich der Teamplayer dazu entschieden hat, die Rollschuhe an den Nagel zu hängen. Manzanero hat nicht nur großen Anteil an der tollen Entwicklung von Nachwuchstalent Elias Rohner, der nun in seine Fußstapfen treten wird. Die wöchentlichen Juniorentrainings sorgten auch bei den jüngeren Torhütern für große Leistungsschritte und vor allem für viel Spaß beim Training. Der sympathische Spanier hat das Ländle liebgewonnen, wird hier weiterhin sesshaft bleiben und dem Verein als Juniorentorhütertrainer zur Seite stehen.