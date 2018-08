Torfestival beim Testsieg von EC Bregenzerwald

Beim vierten Vorbereitungsspiel kamen die Fans mit 12 Toren ganz auf ihre Kosten.

Im Spiel gegen den EHC Basel präsentierte der EC Bregenzerwald erstmals das neugestaltete Pre-Season Dress. In Anlehnung an die geplante Bausteinaktion laufen Kapitän Christian Ban und sein Team in grüner Montur auf, nun mit angedeuteter Ziegelwand aufgedruckt. Der vierte Test selbst begann indes nicht nach Wunsch für die Gastgeber. Die Schweizer kamen vor Jonas Wohlgenannts Kasten ungehindert zum Querpass, der anschließende Schuss war für den 19 jährigen Dornbirner unhaltbar. (4.) Ein weiterer Abwehrfehler verhalf Basel zu einer Breakaway Möglichkeit, auch hier hatte der Wälder Goalie das Nachsehen. (12.) Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch schaffte es Julian Zwerger direkt im Anschluss die Formation der Gäste zu durchbrechen und das direkte Duell gegen den gegnerischen Keeper für sich zu entscheiden. (13.) Noch im selben Abschnitt gelang es den Wäldern gleichzuziehen. Christian Haidinger verwertete einen Abpraller eiskalt und hämmerte das Hartgummi ins kurze Eck. (18.)