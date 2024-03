Torfestival beim KAC verlängert die Pioneers-Saison

Mit einem überraschend klaren 6:1-Sieg im 5. Spiel auswärts beim KAC dürfen die Pioneers Vorarlberg weiter vom Halbfinale träumen.

Für die Pioneers Vorarlberg hieß es heute im fünften Spiel der Best-of-seven-Serie "siegen oder fliegen". Denn eine erneute Niederlage in Klagenfurt wäre gleichbedeutend mit dem Saisonaus. Die Pioneers starteten auch gleich mit zwei Unterzahl-Situationen in die Partie, überstanden diese aber dank Torhüter Caffi ohne Gegentreffer. So waren es die auf der anderen Seite die Pioneers selbst, die in der 9. Minute durch Maier mit 1:0 in Führung gingen und diesen knappen Vorsprung auch in die erste Pause brachten.

Torfestival im 2. Drittel

Nachdem die Pioneers die Führung in den ersten zehn Minuten des zweiten Drittels weiter mit allen Mitteln erfolgreich verteidigten, brachten die zweiten zehn Minuten gleich vier Treffer der Gäste: In der 32. Minute erhöhte Maver auf 2:0 und nur eine Minute später baute Oden den Vorsprung auf 3:0 aus. Und noch vor der Pause sorgten MVP Steve Owre und Nick Pastujov per Breakaway für die Treffer vier und fünf. Somit ging es mit einem klaren 5:0 für die Pioneers in die zweite Drittelpause.

Nach einigen Strafzeiten auf beiden Seiten zu Beginn des dritten Drittels kamen die Kärtner in der 48. Minute durch Bischofberger zum ersten eigenen Treffer des Abends. Doch die Hoffnung der KAC-Fans hielt nicht lange, denn Macierzynski machte in der 54. Minute das halbe Dutzend voll. Am Ende jubelten die Pioneers nach einer hitzigen Schlussphase über einen in dieser Höhe sicher überraschenden 6:1-Sieg. Dank diesem Erfolg kommt es am kommenden Mittwoch in Feldkirch zum 6. Spiel in der Viertelfinal-Serie.