Torfabrik Hittisau überwintert auf einem Aufstiegsplatz

Mit einem 4:2 Heimsieg gegen den FC Nüziders verabschiedet sich der KFZ Hagspiel FC Hittisau in die verdiente Winterpause.

Die Partie nahm sofort Fahrt auf und die Gäste gingen bereits nach sieben Minuten mit ihrem ersten Torschuss mit 0:1 in Führung. Doch praktisch im Gegenzug gelang uns der Ausgleichstreffer. In Minute 13 war das Match dann gedreht und das Heimteam konnte mit 2:1 in Führung gegen. Die Gäste ließen sich aber nicht abhängen und kamen in der 22. Minute mit ihrem zweiten Tor zum Ausgleich. In weiterer Folge war es dann die Martinovic-Elf, welche einige gute Möglichkeiten nicht verwerten konnte und so ging es mit dem Zwischenstand von 2:2 in die Halbzeitpause.