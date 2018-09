Torfabrik FC Dornbirn Ladies spielen in der falschen Liga

Nach dem 39:0-Bestschießen gegen Blumenegg treffen die FC Dornbirn Ladies zuhause auf Mäder und wieder wird ein Schützenfest erwartet.

Schon nach zwei Spieltagen in der Frauen Landesliga ist das neugegründete Team von FC Mohren Dornbirn Ladies landesweit in aller Munde und eine große Bereicherung für den Frauenfußball. Nach dem 14:1-Heimsieg gegen Kennelbach und dem 39:0 Bestschießen gegen Blumenegg/Großwalsertal empfängt das Team um Trainer Günther Kerber die Mannschaft aus Mäder. Ein klarer Heimsieg für Leonie Salzgeber und Co. ist schon eingeplant. Ob das überhaupt Sinn macht, wenn die FC Dornbirn-Frauenmannschaft in der untersten Liga Vorarlbergs spielen muss? Mit solch einer Stärke hätten sie eventuell doch in der Vorarlbergliga der Frauen eingegliedert werden müssen, aber bei der Ligasitzung haben sich vor allem die Vereine dagegen ausgesprochen.