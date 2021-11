Tore des Jahres! Akademie Spieler mit unfassbaren Kunststoss

Der sportliche Höhenflug der heimischen Talente krönten nun die Spieler mit wunderschönen Treffern.

Die heimische Fußballakademie schwimmt auf einer Erfolgswelle. Mit den Unter-16-Jährigen und U-15-Jährigen sind gleich zwei der drei Mannschaften auf dem Podest und stehen jeweils am dritten Tabellenplatz. Die U-16-Elf mit Trainer Helmut Hafner schossen die Alterskollegen aus Ried mit 5:0 vom Platz. Dabei gelang dem Bregenzerwälder Christopher Olivier von Au ein Hattrick. Der Wolfurter Tamar Crnkic und Jan Nußbaumer von Rotenberg erzielten die weiteren Tore. Hinter den beiden Wiener Topklubs Rapid Wien und Austria Wien sind die U-16-Schützlinge des Landes am Podest. Tamar Crnkic liegt in der Torschützenwertung mit neun Treffern an der zweiten Stelle. Nur Jovan Zivkovic von Rapid Wien (12 Tore) hat mehr auf das Konto gebracht. Marcel Rotricht (Austria Wien) und Nino Kubs (Sturm Graz) haben wie Crnkic neun Mal ins Schwarze getroffen. Der Lauteracher Mauro Hämmerle, Sohn von Hohenems Cotrainer Marc Hämmerle erzielte bei der U-15-Mannschaft ein Doppelpack im 3:0-Heimsieg gegen die Innviertler. Hämmerle hat auch schon sieben Treffer auf der Habenseite und ist der Torschützenwertung Dritter. Nur zwei Zähler fehlen der U-18-Truppe mit Coach Heinz Fuchsbichler auf Platz drei. Der Viktoria Bregenz Kicker Valentin Matkovic und der Lochauer Erkin Yalcin waren für den 3:1-Heimerfolg gegen Ried verantwortlich. Als Lohn sind sie Fünfter. Am kommenden Samstag kommt es zum Heimabschluss gegen das Starensemble von RB Salzburg.