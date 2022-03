Tor von Jana Sachs brachte SPG Altach auf die Siegerstraße

2:0-Auswärtserfolg der Summer-Ladies in Bergheim.

Das überhaupt erste Tor in der österreichischen Frauen Bundesliga von Jana Sachs und das zweite Saisontor von Eileen Campbell sicherte der SPG Altach/Vorderland beim Vorletzten Bergheim den ersten Auswärtssieg in dieser Meisterschaft. Die siegbringenden Tore fielen kurz vor dem Pausenpfiff und kurz vor dem Matchende. Nach dem dritten Saisonerfolg der Schützlinge um Trainer Bernhard Summer lebt auch die Chance auf ein Podestplatz. „Eine Klasseleistung wurde mit drei Punkten belohnt. Mit mehr Konzentration und Effizienz wäre ein noch höherer Sieg möglich gewesen“, sagt ein überglücklicher Coach Bernhard Summer. Am kommenden Sonntag um 12 Uhr kommt der Zweite Sturm Graz in die Cashpoint-Arena und da wollen Metzler und Co. endlich einen Großen der Liga bezwingen.