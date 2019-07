Tor oder doch kein Treffer im Bregenzer Stadion?

Umstrittene Entscheidungen zum Auftakt der Eliteliga Vorarlberg in Bregenz im Spiel gegen Röthis

„Ich habe den Schuss von Daniel nur mit der Hüfte berührt und nicht mit der Hand. Es war ein reguläres Tor“, sagt SW Bregenz Stürmer Thomas Ricardo Pineiro dos Santos. So geschehen im ersten Meisterschaftsspiel der neuen Eliteliga Vorarlberg im Bregenzer Stadion zwischen Jubilar Schwarz Weiß und SC Röthis. Die Bodenseestädter haderten mit der Entscheidung des Schiri, der das Tor von Daniel Sobkova aberkannte (79.). Und auch der 1:1-Ausgleich der Röthner war umstritten: Röthner Spieler standen in der Mauer der Bregenzer und nach den neuen Bestimmungen dürften sie das nicht. Auch beim Freistoßtor von Sandro Decet waren die Röthner Kicker nur wenige Meter von der Mauer entfernt. Göttin Fortuna meint es mit Jubilar SW Bregenz nicht gut. In der abgelaufenen Vorarlbergligasaison waren die Bodenseestädter nur um sechs Treffer weniger als Wolfurt nicht Meister geworden. Hoffentlich fehlt nun Bregenz die zwei verlorenen Punkte zum Auftakt gegen Röthis am Ende des Herbstdurchgang nicht auf einen Play-off Platz.