Topspiel in Eliteliga: Das Duell der ehemaligen RLW-Klubs Nenzing und Rotenberg

Der Ticker vom Spiel Nenzing vs Rotenberg

Zum Abschluss folgt am Sonntag um 16 Uhr (Live auf VN.at) der Schlager zwischen dem Sechsten Nenzing und dem Dritten Rotenberg. Eine Erfolgsserie geht im Walgau zu Ende. Nenzing hat zuletzt zwei Siege und zwei Remis geholt, der Wälderklub verbuchte vier Erfolge in Serie. Rotenberg stellt auch mit drei Triumphen und nur einer Niederlage auf fremden Platz die stärkste Auswärtsmannschaft der Eliteliga. In Nenzing treffen sich sehr starke Stürmer auf dem Spielfeld: Die Walgauer haben Esref Demircan, Fabian Krainz und Kapitän Semih Yasar in den eigenen Reihen, Rotenberg hat den achtfachen Goalgetter Julian Rupp und Mannschaftskollege Kevin Bentele als Torgarantie mit an Bord. Rotenberg-Keeper Martin Kobras hat schon dreimal in Folge kein Gegentor bekommen.